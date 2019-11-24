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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق حكومي على إستهداف الميليشيات لمقر إقامة فريقها في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات، استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، صباح اليوم الاحد، والذي تعرض ل 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية.
ونقلت وكالة سبأ عن بيان للوزارة، أن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من احاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الامن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، يعد استهتارا بالجهود الاممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار مليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيته ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.
وحملت الوزارة في هذا الصدد، المليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، وتدعو الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل المليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.
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