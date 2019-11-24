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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا على مواقعها شرق صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
أفشلت القوات الحكومية، بقيادة اللواء رداد الهاشمي، هجوما حوثياً على مواقعها في كتاف بمحافظة صعدة.
وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات الحكومية صدت محاولة حوثية بالتقدم بكتاف وقدم الاسناد مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.
إلى ذلك، قام اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة بزيارات ميدانية للمعسكرات والمواقع في خطوط التماس والمواجهة مع المليشيات الحوثية الإيرانية حيث كان في إستقباله جميع قادة الكتائب والمقاتلين.
والقى قائد المحور كلمة توجيهية حث فيها الجميع على رفع الجاهزية القتالية والإستمرار في التدريبات وتكثيف المهارات المختلفة والإستعداد لإستكمال معركة التحرير ودحر المليشيات الإنقلابية إلى جانب توحيد الصفوف ورفع الهمم والتوكل على الله والأخذ بالأسباب.
وحذر خلال كلمته هذه أمام المقاتلين من التشاؤم وتصديق الشائعات والإنسياق وراء الحرب النفسية والإعلامية التي تقوم بها الآلة الإعلامية للمليشيات ومن إليهم من المرجفين والطابور الخامس من المنافقين.
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