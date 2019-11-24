شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. إعلان مهم من لجنة المفقودين في محور كتاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة أعلنت اللجنة الخاصة بحقوق المفقودين في محور كتاف بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، بأنها أنهت أعمالها بخصوص المباينة واستلام الوكالات.

وقالت اللجنة في بلاغ صحفي إنها قامت توريد المبالغ كاملة إلى أحد المصارف بمدينة مأرب. Advertisements ووفق البلاغ، فإنه سوف يتم خلال هذا الأسبوع نشر عنوان المصرف ورقم الجوال الخاص به. كما سيتم التواصل مع الجميع وإرسال المستحقات المالية بعد أن يتم وضع آلية للوكلاء في الداخل اليمني وكذا للوكلاء في المملكة العربية السعودية. وتقدمت اللجنة الخاصة ببالغ الأسف والإعتذار عن التأخر وذلك بسبب التأكد من المعلومات والتقارير الواردة.

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