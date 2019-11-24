القبض على قتلة طفل في محافظة إب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب تمكنت الاجهزة الامنية في مديرية الشعر بمحافظة إب من ضبط المتهمين باختطاف وقتل الطفل يحيى صادق أحمد القيفي والبالغ من العمر 13 عاما ، بتاريخ 26 اكتوبر المنصرم . وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقى الخليج 365 نتسخة منه، أن عمليات التحري والمتابعة الأمنية، واجراءات جمع الاستدلالات كشفت هوية المجرمين ، وهما المدعو ” حزام علي ناجي ” – 30 عاما – ، والمدعو ” عمر عبد الرحمن الرواحي ” – 20 عاما – . قد ألقي القبض عليهما ، و أحيلا للعدالة .

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