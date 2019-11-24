شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كليب "أبشرك يا سالم" للموسيقار أحمد فتحي يرى النور.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 نشر الفنان والموسيقار اليمني أحمد فتحي، كليب "أبشرك يا سالم" عبر صفحته على موقع يوتيوب.

Advertisements والكليب الجديد من كلمات الشاعر، محمد عوض باكر، وألحان وغناء الفنان أحمد فتحي. وكان فتحي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشر مقطعا من الكواليس، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله انتهينا من تصوير كليب "أبشرك ياسالم"، وبذلنا أقصى ما يمكن من الجهد والعمل المتواصل لتنفيذ الفكرة المجنونة التي وصلنا إليها أنا والمخرج والمنتج ونفذها فريق العمل باحترافية عالية، قريبا أوافيكم بالتفاصيل ومقاطع من اللوكيشن، تحياتي للجمهور العزيز".

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