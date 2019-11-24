"البحسني" يوجه بسرعة إزالة عدد من المباني العشوائية بالمكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365

وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بسرعة إزالة عدد من المباني العشوائية في منطقتي المحمية والوادي بمنطقة امبيخة غربي مدينة المكلا لصالح إقامة مشاريع حيوية عامة.



وشدد محافظ حضرموت خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم لهذه المواقع على سرعة تنفيذ إزالة المباني الواقعة على ضفتي محمية امبيخة والتي من المقرر أن يبنى بها كورنيش، وكذا إزالة العشوائيات الواقعة في مخطط حديقة المكلا الكبرى في وادي امبيخة، والغاء جميع الوثائق المصروفة في الموقعين وتعويض اصحابها.

وأكد المحافظ أن هناك قوة عسكرية وأمنية سيتم تشكيلها لهذا الغرض لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية العامة والمعتمدة التي تهم الصالح العام والمصلحة العامة.

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رافقه خلال الجولة، مدير عام الهيئة العامة للإستثمار وأراضي الدولة بساحل حضرموت الدكتور عادل المعلم، ومدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام الهيئة العامة للإستثمار الدكتور محمد الجوهي، ونائب مدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، والمدير التنفيذي للوحدة الفنية لإدارة المشاريع بحضرموت، الدكتور زكريا بكير ورئيس لجنة إزالة العشوائيات والحفاظ على مصالح الدولة العميد ركن عبدالله باكوبن.