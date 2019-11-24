شكرا لمتابعة خبر عن وجبة يحبها اليمنيين ويأكلونها كل مساء...تحذير طبي بعدم تناولها ابدا لا انت ولا افراد عائلتك لأنها ليست طعام بل هي سم قاتل قد تقودك الى القبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وجبة يحبها اليمنيين ويأكلونها كل مساء...تحذير طبي بعدم تناولها ابدا لا انت ولا افراد عائلتك لأنها ليست طعام بل هي سم قاتل قد تقودك الى القبر

2019/11/24 الساعة 10:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر وجبة يحبها اليمنيين ويأكلونها كل مساء...تحذير طبي بعدم تناولها ابدا لا انت ولا افراد عائلتك لأنها ليست طعام بل هي سم قاتل قد تقودك الى القبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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