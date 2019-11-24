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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا ...حكومة انتقالية جديدة وقرارات مفاجئة تجعل الرئيس هادي والجنرال الاحمر خارج الحلبة دون سلطات وهذا هو من سيتولى كل الامور بعد هادي

2019/11/24 الساعة 09:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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