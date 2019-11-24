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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس التجمع اليمني للاصلاح محمد اليدومي يباغت الجميع ويبعث لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد رسالة عاجلة فاجأت كل ابناء الشيخ زايد ( نص الرسالة )

2019/11/24 الساعة 09:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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