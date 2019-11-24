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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صدم كل الاماراتيين ..3 مجرمين يباغتون سيدة تسير في الشارع العام بمدينة دبي ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا دون خوف من الله او حياء من الناس

2019/11/24 الساعة 08:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر خبر صدم كل الاماراتيين ..3 مجرمين يباغتون سيدة تسير في الشارع العام بمدينة دبي ويقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا دون خوف من الله او حياء من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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