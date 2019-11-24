التحالف يعترض 6 صورايخ بالستية حوثية في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 الخليج 365 اعترضت قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، 6 صواريخ بالستية بالساحل الغربي لليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد وضاح الدبيش إن منظومة وحدة الباتريوت للتحالف العربي اعترضت حتى 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون وسقطت في شرق جنوب المخا. Advertisements وتابع وضاح الدبيش أنه تم رصد طائرات مسيرة مفخخة قادمة من البرح. وأضاف قائلا "أصبحنا بين سندان الأمم المتحدة ومطرقة الحوثي".

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