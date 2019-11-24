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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر حكومية تنفي مزاعم مغادرة رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نفت مصادر حكومية المزاعم التي تتحدث عن مغادرة رئيس الوزراء، معين عبدالملك سعيد، العاصمة عدن بصورة مفاجئة إلى العاصمة السعودية الرياض .
وذكرت مصادر عدة، لـ(الخليج 365) أنه ليس هناك أي أنباء عن مغادرة رئيس الوزراء بصورة مفاجئة .. مشيرة إلى أن هناك زيارة تم الترتيب لها مسبقاً لمعين عبدالملك إلى العاصمة الرياض بغرض التشاور بشأن هوية محافظ ومدير أمن عدن القادمين .
وكانت صحيفة الأمناء قد تحدثت في خبر لها بعدد اليوم عن مغادرة رئيس الوزراء بصورة مفاجئة إلى الرياض، وأشارت إلى أن زيارته إلى السعودية إستمرت ساعات فقط .
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