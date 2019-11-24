شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الشراء: دولار امريكي 571 درهم اماراتي 151.5 ريال سعودي 150 Advertisements أسعار البيع: دولار امريكي 575 درهم اماراتي 152 ريال سعودي 151 تجدر الإشارة إلى أن اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة

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