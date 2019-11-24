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آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء

متابعات_الخليج 365

 فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

 

أسعار الشراء:

 

دولار امريكي 571

 

درهم اماراتي 151.5

 

ريال سعودي 150

 

 

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أسعار البيع:

 

دولار امريكي 575

 

درهم اماراتي 152

 

ريال سعودي 151

 

 

 

تجدر الإشارة إلى أن اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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