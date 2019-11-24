وزارة الصحة تطالب بسرعة إدخال الأدوية المنقذة للأطفال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

طالب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، العمل على سرعة إدخال الأدوية الأساسية للأطفال خاصة المصابين بالسرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي.

كما طالب الدكتور المتوكل الأمم المتحدة في الفعالية التي نظمتها وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للطفل بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة تحت شعار “حقوق الأطفال تنتهك بغطاء أممي”.. السماح بإدخال الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي للمواليد، والأدوية المنقذة للحياة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تسيير جسر جوي لإنقاذ الأطفال الجرحى والمصابين بالأورام والأمراض المهددة لحياتهم لتلقي العلاج في الخارج.. مشيرا إلى أن هناك خمسة آلاف طفل يصابون سنويا بالأورام بالإضافة إلى التشوهات الخلقية للمواليد جراء استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وقال وزير الصحة ” لسنا بحاجة إلى ذرف الدموع من قبل المنظمات الدولية دون اتخاذ موقف تجاه المشاهد المؤلمة لأطفال اليمن الذين اختطفت أرواحهم أو أصيبوا بعاهات دائمة، وآخرين يعيشون تحت وطأة المجاعة والأمراض”.

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كما طالب المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن الإيضاح عن مصير المساعدات التي يقدمها المانحين ويتم إهدارها في غير محلها.. مؤكدا أن الأمم المتحدة لم ترسل إلى اليوم أي طائرة لإنقاذ المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج خاصة الأطفال.

ولفت الدكتور المتوكل، إلى أن المستهدفين بأول صاروخ للعدوان هم الأطفال بمنطقة بني حوات بأمانة العاصمة حيث استشهد 14 طفلا، وغيرها من المجازر التي طالت الأطفال في ضحيان بصعدة وغيرها من المحافظات.

وأشار إلى أنه وبحسب التقارير الدولية فإن 150 ألف طفل في اليمن يموتون سنويا بسبب العدوان والأمراض والأوبئة ومنها سوء التغذية وعدم وجود الأدوية المنقذة جراء الحصار.. وقال” نؤكد أن وفيات الأطفال في العام ثلاثة أضعاف ما ذكرته التقارير الدولية للأمم المتحدة.

وأكد وزير الصحة وفاة 350 طفل يوميا في اليمن ما يدل على أن البلد يتعرض لإبادة جيل كامل.