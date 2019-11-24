شكرا لمتابعة خبر عن صور تثير جنون “صبيان زايد”.. “شاهد” ماذا يفعل شقيق أمير قطر في قلب أحد الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد، صورا شخصية له من رحلة صيد برية زعمت كتائب الذباب الإلكتروني أنه في قلب جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية التي احتلتها إيران في عام 1971.
وأظهرت الصور التي نشرها الشيخ خليفة على حسابه الرسمي بإنستجرام مقتطفات من رحلته البرية والطرائد التي تمكن منها.
وتسببت هذه الصور في هجوم عنيف من قبل كتاب وإعلاميين ومغردين إماراتيين وسعوديين مقربين من النظام، الذين زعموا أن هذه الصور في الجزيرة الإماراتية المحتلة وأن ذلك يعد خيانة للموقف الخليجي المشترك.
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