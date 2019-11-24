شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : لن تصدق أنها هي.. “شاهد” أحدث ظهور مخيف لـ” فجر السعيد” وصورة حصرية صادمة” من داخل العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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