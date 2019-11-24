شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مذيع يسأل الإعلامية السعودية “دانية شافعي” عن سر بياضها .. يمكن أمك مش سعودية..؟ شاهد كيف كان ردة فعلها..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مذيعة فضائية mbc3 دانية شافعي خلال إجابة على سؤال حول بياض بشرتها ولون عينيها، على جنسيتها وأمها السعوديتين. وخلال مقابلة إعلامية قالت شافعي “والله أمي سعودية ومن مكة تحديداً” مضيفةً “مين قال ان عشان تكون سعودية لازم لونها حنطي أو مختلف، مناطق السعودية مختلفة، حتى في القصيم في ناس عيونهم ملونة”. جديد الخليج 365: Advertisements واختتمت شافعي لقائها قائلة “يشرفني اني أكون من بلاد الشام وغيرها ، لكن أنا من مكة”. يعني البيضاء لازم امها تكون مو سعوديه !!

by video : @_soamii pic.twitter.com/RatxExeldz — هيئة المشاهير (@almobark_) November 21, 2019 "> "> هيئة المشاهير@almobark_ يعني البيضاء لازم امها تكون مو سعوديه !!

by video : @_soamii يعني البيضاء لازم امها تكون مو سعوديه !!

by video : @_soamii pic.twitter.com/RatxExeldz — هيئة المشاهير (@almobark_) November 21, 2019 ٣٩١ يعني البيضاء لازم امها تكون مو سعوديه !!

by video : @_soamii pic.twitter.com/RatxExeldz — هيئة المشاهير (@almobark_) November 21, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر يعني البيضاء لازم امها تكون مو سعوديه !!

by video : @_soamii pic.twitter.com/RatxExeldz — هيئة المشاهير (@almobark_) November 21, 2019

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