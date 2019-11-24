شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ثعبان ضخم ينقض على قرد ويلتف على جسده .. شاهد كيف حاولت أعداد كبيرة من القردة إنقاذه..(فيديو مثير) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت صحيفة فوكاس الإلكترونية الألمانية مقطع فيديو صادم لثعبان ضخم في تايلاند ينقض على قرد من بين جماعته و يلتهمه وسط ذهول زملائه و محاولة أحد القرود تخليصه دون جدوى. ورغم تواجد أحد الأشخاص بعصى كان يحاول إبعاد الثعبان عن القرد، إلا أن الثعبان دافع عن غنيمته باستماتة و ضمن وجبة غدائه في النهاية. جديد الخليج 365: Advertisements

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