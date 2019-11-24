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التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية

الأحد 24 نوفمبر 2019

التحالف يعترض صواريخ باليستية ويسقط درون حوثية

متابعات_الخليج 365

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الاحد.

 

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وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

 

ويأتي هذا التطور الخطير بعد يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

 

وقبل أسبوعين، نفذت الميليشيات الحوثية هجوما بالطائرات المسيرة على مستشفى "أطباء بلا حدود" في مدينة المخا، ملحقة به أضرارا بالغة.

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