شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أسرار صادمة وراء لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزة بالفنانة شاكيرا..(تفاصيل + صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت المغنية الكولومبية المشهورة شاكيرا صورا لها في مدينة الدوحة القطرية حيث تتواجد هناك هذه الأيام.

وأعلنت مطربة البوب والروك عن قدومها إلى قطر لحضور مؤتمر “وايز” للتعليم.

جديد الخليج 365:

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ونشرت شاكيرا على حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” صوراً جمعتها بالشيخة موزة بنت ناصر.

وكتبت شاكيرا على “فيسبوك”: “تحدثت مع الشيخة موزة بنت ناصر، امرأة بارزة ونموذج يحتذى به، وأحدثت ثورة في التعليم في قطر وحول العالم”.

كما نشرت شاكيرا صوراً من حفل توقيع شراكة جديدة مع مؤسسة “بيرفوت” الخيرية وتعليم طفل لتسجيل 54000 طفل في المدرسة في السنوات الثلاث المقبلة.

وأسست شاكيرا في بلدها كولومبيا الذي يعاني سكانه من الفقر ولا يستطيع الأطفال الفقراء الذهاب إلى المدرسة، مؤسسة “بيرفوت” الخيرية التي استطاعت مساعدتهم وتغيير حياتهم.

وافتتح في قطر مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز” في دورته العاشرة أمس الأربعاء بعنوان “لنتعلم من جديد.. ما معنى أن تكون إنسانا؟”.

وبحسب موقع “الجزيرة” القطري، يعكس مؤتمر وايز -وهو إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- التزام قطر بمعالجة قضايا التعليم الملحة، ومن بينها مواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، ونشر التجارب والممارسات العالمية الناجحة في التعليم التي تستجيب للتحديات اليوم وفي المستقبل.

وفي افتتاح المؤتمر الذي شهدته رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الشيخة موزا بنت ناصر، ورئيس رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركسيان برزت تصورات تركز على ضرورة ربط الابتكار بالمسارات التعليمية، وإعادة تعلم المهارات التي تمكن مجتمعات اليوم من النهوض بمجال التعليم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير البرامج البحثية التي تقفر على التحديات التي يطرحها وتجيب عن الأسئلة المفترضة.