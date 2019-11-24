شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طائرة ركاب على متنها 360 راكب تشتعل في الهواء وتقذف النيران في كل مكان وسط صراخ وبكاء وانهيار الركاب فكيف كانت النهاية..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة ركاب على متنها 360 راكب تشتعل في الهواء وتقذف النيران في كل مكان وسط صراخ وبكاء وانهيار الركاب فكيف كانت النهاية..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.