عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المجلس الإنتقالي يكشف أسماء ممثليه باللجنة العسكرية الخاصة

الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر ونشطاء موالون للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أسماء ممثلي المجلس في اللجنة العسكرية الخاصة التي ستساعد في تنفيذ بنود إتفاق الرياض على الأرض إلى جانب اللجنة الإشرافية الأساسية .

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وبحسب المصادر، فإن اللجنة تكونت من العميد صالح السيد، مدير أمن لحج، والعميد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني في أبين، العميد مختار النوبي والرائد جلال الربيعي والرائد قاسم الثوباني .

ووصلت اللجنة العسكرية الخاصة امس الجمعة قادمة من الرياض لتنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمينة في الخامس من الشهر الجاري .