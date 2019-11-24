شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان : مصادر تكشف لأول مرة عن المرشح لمنصب وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تحركات ثورية ومقاومة مسلحة تجري ضدالحوثيون في قلب العاصمة صنعاء عاجل : هجوم حوثي عنيف بصواريخ البالستية .. انفجارات عنيفة تهز مدينة المخأ الان (ماذا يحدث) يحدث لأول مرة بتاريخ .. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه بمليون دولار وعبر الجوال (لن تصدق يكيف نفذها سوف تندهش وتنصدم ) 10 غارات تباغت الحوثيين في هذه الجبهة وتوقع فيهم قتلى وجرحى وحشد متواصل للمغرر بهم

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