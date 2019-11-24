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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... الكشف لأول مرة عن المرشح لمنصب وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة.. (اسم والصور)

هل يتولى هذا القائد العسكري الرفيع حقيبة وزارة الدفاع؟

أكدت مصادر مطلعة أن المرشح الأقوى لمنصب وزير الدفاع القادم الفريق الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي الحالي.

وفيما تناقلت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الأيام الماضية توقع تعيين الفريق الركن بحري عبدالله النخعي وزيرا للدفاع في الحكومة القادمة في الوقت نفسه استقبل منتسبو المؤسسة الدفاعية القوات المسلحة الأخبار المسربة بتوقع تعيين رئيس هيئة أركان الجيش الحالي الفريق النخعي وزيرا لدفاع بارتياح واسع النطاق في عموم وحدات وصنوف وتشكيلات الجيش الوطني.. فالرجل الذي يتكئ على ملف ناصع البياض وماضي نظيف يعد في الوقت نفسه من أشرف وانزه من عرفتهم القوات المسلحة.

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وردنا الان... الكشف لأول مرة عن المرشح لمنصب وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة.. (اسم والصور)

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ويتناول اسمه بفخر واعتزاز انه المتفرد في عدم السماح بالخصم والاستقطاع من مرتبات منتسبي القوى البحرية والدفاع الساحلي ومنع هذه العادة الظالمة منذ عودة استقرار الرواتب أواخر العام 2016م. في الوقت الذي بات فيه معظم القادة يبتلعون نصف معاشات جنودهم والبعض كاملا.

ويرى مراقبون أن الفريق النخعي هوا رجل المرحلة وبحجم المسؤولينة عرف كتوافقي ومعتدل ويرفض التطرف والمناطقية والعنصرية والجهوية والقروية.

ويحمل النخعي ارفع الشهادات والمؤهلات العسكرية الأكاديمية ويتمتع بالأخلاق والتواضع والأصالة والإخلاص واستقامة الضمير.

(رئيس تحرير صحيفة وموقع الجيش السكرتير الإعلامي لوزارة الدفاع - عدن )