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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين يصدر تعميما غير مسبوق على كافة مدارس العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بخصوص ضوابط جديدة لتقويم سلوك الطلاب !

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