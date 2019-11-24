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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الحوثي ولا اردوغان ولا روحاني او امير قطر..صحفي شجاع من المملكة يباغت الملك سلمان وولي عهده ويكشف عن العدو اللدود للمملكة ودول مجلس التعاون كلها

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