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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صدم كل دول مجلس التعاون الخليجي...فضيحة أخلاقية لسفير خليجي في هذه الدولة الاوروبية .. حفلات جماعية للرذيلة وابتزاز وتعويضات مالية ضخمة

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كانت هذه تفاصيل خبر خبر صدم كل دول مجلس التعاون الخليجي...فضيحة أخلاقية لسفير خليجي في هذه الدولة الاوروبية .. حفلات جماعية للرذيلة وابتزاز وتعويضات مالية ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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