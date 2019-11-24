إب..مقتل مواطن وابنته برصاص أحد المسلحين في خلاف على قطعة أرض بالسبرة

أقدم مسلح على قتل مواطن وابنته في خلاف على أراضي، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن مسلح يُدعى " أحمد السويدي" أقدم ظهر أمس الجمعة على قتل المواطن " محمد حسن عيلة"، وابنته" ن م ح"، بإطلاق النار عليها بشكل مباشر في قرية "الظوهار" على خلفية خلافات على أراضي في المنطقة.



وأشارت المصادر إلى فرار الجاني بعد العملية فيما لم يتمكن الأهالي من انقاذ الضحايا الذين سقطوا قتلى على الفور.



وتشهد مديرية السبرة فوضى أمنية عارمة وجرائم جنائية متصاعدة ككل مديريات محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين منذ خمسة أعوام.



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