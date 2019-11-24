الهيئة العامة للطيران المدني تنفي فتح مطار صنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم، صحة الأخبار التي تم تداولها في بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي حول فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية.
وأكد الدكتور غانم في تصرح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مطار صنعاء الدولي مازال مغلقاً أمام الرحلات المدنية من قبل تحالف العدوان في ظل صمت دولي مخزي.
وأشار إلى أن الإشاعات حول استئناف الرحلات المدنية من مطار صنعاء الدولي لا أساس لها من الصحة والهدف منها تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي .. داعيا وسائل الإعلام إلى تحر الدقة والمصداقية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.
وجدد متحدث الهيئة العامة للطيران، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل على فتح مطار صنعاء الدولي بشكل فوري باعتبار إغلاقه مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
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