شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الفجل الأحمر : هذا هو العلاج السحري لهذه الأمراض الخطيرة والقاتلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يعتبر "الفجل الأحمر" من الخضروات المنتشرة في الأسواق ورخيصة السعر ويقبل عليه الكثيرون لتناوله بجوار الأطعمة المختلفة.
جديد الخليج 365:
وكشفت العديد من الأبحاث عن فوائد صحية متنوعة للفجل وأهمها أنه ينظم عمل المعدة والبنكرياس ويقي من الجلطات والفيروسات وهشاشة العظام، كما أنه يعزز المناعة ويحسن الحالة المزاجية لمرضي السرطان.
وأكد العديد من أطباء التغذية لـ"السياسة الكويتية"أن الفجل يحتوي علي الكثير من العناصر المهمة للجسم وهي تخلص الجسم من الدهون وشحوم المعدة وجرثومة المعدة .
ويمكن استخدام مغلي الأوراق كغسول للتخلص من البشرة الجافة وحب الشباب، كما أنه يعيد القدرة والقوة الجنسية لاحتوائه علي الزنك، كما أنه يقي النساء من الاضطرابات الهرمونية والفطريات.
ويحتوي الفجل علي مضادات الأكسدة مما يقي من ضعف المناعة والفيروسات لذلك يجب تناوله يوميا لزيادة قدرة الجهاز المناعي والحد من خطورة البكتريا والفيروسات.
كما يساعد الفجل علي إنتاج الكولاجين ويحمي من مشكلات المرارة وضغط الدم المرتفع و ينظف ويطهر الجسم من سموم المعدة والسكري، وتناول مغلي أوراقه ينظف المجاري البولية من الأملاح والحصوات والجراثيم ويعالج الاحتباس البولي والتهاب المثانة.
الأبحاث عن فوائد صحية متنوعة للفجل وأهمها أنه ينظم عمل المعدة والبنكرياس ويقي من الجلطات والفيروسات وهشاشة العظام، كما أنه يعزز المناعة ويحسن الحالة المزاجية لمرضي السرطان.
وأكد العديد من أطباء التغذية لـ"السياسة الكويتية"أن الفجل يحتوي علي الكثير من العناصر المهمة للجسم وهي تخلص الجسم من الدهون وشحوم المعدة وجرثومة المعدة .
ويمكن استخدام مغلي الأوراق كغسول للتخلص من البشرة الجافة وحب الشباب، كما أنه يعيد القدرة والقوة الجنسية لاحتوائه علي الزنك، كما أنه يقي النساء من الاضطرابات الهرمونية والفطريات.
ويحتوي الفجل علي مضادات الأكسدة مما يقي من ضعف المناعة والفيروسات لذلك يجب تناوله يوميا لزيادة قدرة الجهاز المناعي والحد من خطورة البكتريا والفيروسات.
كما يساعد الفجل علي إنتاج الكولاجين ويحمي من مشكلات المرارة وضغط الدم المرتفع و ينظف ويطهر الجسم من سموم المعدة والسكري، وتناول مغلي أوراقه ينظف المجاري البولية من الأملاح والحصوات والجراثيم ويعالج الاحتباس البولي والتهاب المثانة.
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