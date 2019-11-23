شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الريال اليمني يتهاوى أمام الدولار والريال السعودي..(شاهد آخر تحديث ليومنا هذا السبت) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ماتزال اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني تشهد ترنحاً وتذبذباً كما هو الحال في تداولات مساء الجمعة بالعاصمة عدن. وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ اليوم 574 ريال للشراء فينا بلغ سعر بيعه 578 ريال . جديد الخليج 365: Advertisements واضافوا ان الريال السعودي سجل مساء الجمعة 151.5 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال واحد على الأكثر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يتهاوى أمام الدولار والريال السعودي..(شاهد آخر تحديث ليومنا هذا السبت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.