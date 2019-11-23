شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن 10 غارات تباغت مليشيات الحوثي في هذة الجبهة وتوقع فيهم قتلى وجرحى وحشد متواصل للمغرربهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية تحركات مليشيات الحوثي الانقلابية وتجمعاتها بمنطقة حرض ووادي بن عبدالله خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جديد الخليج 365:

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وأكد المصدر أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة لتدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات.

ولفت المصدر إلى أن المليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم إلى جبهات محافظة حجّة في محاولة يائسة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها عادة ما تفشل على يد الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية.