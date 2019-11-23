شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - العلكة أو اللبان من الحلويات التي يعشقها الكبار قبل الصغار، وظللنا نسمع قصصاً مخيفة ستحدث لنا عند بلع اللبان، أشهرها أن العلكة ستبقى في معدتنا لمدة سبع سنوات قبل أن يتم هضمها.

وسواء كان البلع نتيجة لحادث غير متوقع أو لمجرد عدم وجود سلة مهملات لبصق العلكة بداخلها، لن تبقى العلكة داخل معدتنا لسبع سنوات كما يظن البعض.

جديد الخليج 365:

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يقول الباحثون إن المعدة مصممة لهضم الطعام فقط، وبالتالي لن تتمكن من هضم العلكة وستتحرك من خلال الجهاز الهضمي وتخرج، لذلك لا داعي للقلق، لكن في حالات نادرة قد تقوم بسد الأمعاء والمريء وخاصة عند الأطفال، مسببة ألما مبرحا، وبالتالي يجب منعهم من بلعها.