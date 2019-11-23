الحوثيون يرفعون من وتيرة خروقاتهم بإستهداف المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

رفعت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الإيراني باليمن من وتيرة خروقاتها اليومية، بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.

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وذكر مصدر عسكري ميداني في الدريهمي أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في ساعات المساء من يومنا هذا السبت.

وأضاف المصدر أن عناصر المليشيات اطلقت نيران أسلحتها نحو المواقع بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات فتحت النار على مواقع أخرى للقوات جنوب المديرية، واسخدمت سلاح معدل البيكا وسلاح الدوشكا في ساعات متفرقة من مساء اليوم.

يذكر أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بوقف إطلاق النار منذ سريان الهدنة الأممية أواخر العام الماضي حيث قامت المليشيات بارتكاب مئات الجرائم الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء