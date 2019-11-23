الحديدة.. المليشيا تصعد خروقاتها في الجاح ببيت الفقيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

صعدت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وإستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية في محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.



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وأفادت مصادر عسكرية في الجاح أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة بالأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط 23 بشكل عنيف منذ ساعات الظهيرة وحتى هذه اللحظات.

وذكرت المصادر أن المليشيات أطلقت النار من مناطق تمركزها نحو مواقع اخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة ومنها سلاح الدوشكا والبيكا بشكل مكثف..

يشار إلى أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل إنتهاك اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في الحديدة، وتستهدف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة.