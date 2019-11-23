مصلحة الجوازات في عدن تستأنف عملهاً غداً الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات أنها ستستأنف عملها في العاصمة عدن إبتداءاً من يوم غدٍ الأحد .



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وجاء في صفحة المصلحة على موقع التواصل الإجتماعي، الفيسبوك، ""هام.. المواطنين الكرام ...نود أن نبين لكم بأن فرع مصلحة الهجرة والجوازات م/عدن ، سوف يستانف العمل يوم غد ،الأحد بإذنه تعالى ، الموافق 24/11/2109 بفتح أبوابه امام المواطنين الراغبين بقطع جوازات السفر".

ويأتي إستئناف عمل المصلحة بعد توقف دام أشهر بناءاً على قرار أصدره نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، على خلفية المواجهات التي شهدتها العاصمة عدن مطلع أغسطس الماضي، بين الوية الشرعية المعروف بولائها للإصلاح والتي كان يقودها الميسري وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي والحزام الأمني والتي إنتهت بطرد الأول خارج عدن .

تجدر الإشارة إلى أن قرار الميسري بإيقاف عمل مصلحة الهجرة في عدن تسبب في زيادة معاناة جرحى الحرب الذين تقرر سفرهم إلى الخارج ولكن لم يتمكنوا من المغادرة لعدم منحهم جوازات السفر .