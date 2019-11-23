أنباء عن مغادرة رئيس الوزراء العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365

أفاد نشطاء محليون بأن رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد غادر العاصمة عدن بشكل مفاجئ، فيما نفت مصادر أخرى هذه الأنباء .



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وقال النشطاء أن رئيس الوزراء، غادر العاصمة عدن، وهو نفس العنوان الذي تصدر غلاف صحيفة الأمناء في العدد الذي سيوزع غداً .

وجاء في العنوان "معين يغادر عدن بصورة مفاجئة"، ولم يعرف اذا ما كان يقصد بـ"معين" رئيس الوزراء، حسبما توقع الناشطون أم لا .

ولم يذكر نشطاء أي تفاصيل بهذا الشأن، في وقت قالت مصادر أخرى، أن معين لازال في قصر المعاشيق الذي وصل إليه الإثنين الماضي، بناءاً على إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي برعاية سعودية في الخامس من الشهر الجاري .