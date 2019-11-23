شطارة : المجتمع الدولي مجمع على ضرورة حل القضية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، على إجماع المجتمع الدولي على ضرورة ضرورة حل القضية الجنوبية وفقاً لإرادة شعب الجنوب .



وقال شطارة، في تغريدة له يتويتر، رصدها (الخليج 365)، "كل ما جرى ويجري بعد حرب ٢٠١٥ هي تفاصيل تمهد لهذا الحل القادم" .

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وأضاف "السؤال كيف يمكن للجنوبيين أن يفهموا رسالة ما بعد إتفاق الرياض .. فهل يفهم بعض الجنوبيين أن الفرص في السياسة لا تتكرر؟" .

وجاءت تغريدة شطارة في تعليق على اللقاءات الأخيرة التي جمعت رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، مع سفراء الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذا هولندا والدبلوماسيين الأوروبيين والعرب .