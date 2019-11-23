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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شطارة : المجتمع الدولي مجمع على ضرورة حل القضية الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، على إجماع المجتمع الدولي على ضرورة ضرورة حل القضية الجنوبية وفقاً لإرادة شعب الجنوب .
وقال شطارة، في تغريدة له يتويتر، رصدها (الخليج 365)، "كل ما جرى ويجري بعد حرب ٢٠١٥ هي تفاصيل تمهد لهذا الحل القادم" .
وأضاف "السؤال كيف يمكن للجنوبيين أن يفهموا رسالة ما بعد إتفاق الرياض .. فهل يفهم بعض الجنوبيين أن الفرص في السياسة لا تتكرر؟" .
وجاءت تغريدة شطارة في تعليق على اللقاءات الأخيرة التي جمعت رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، مع سفراء الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذا هولندا والدبلوماسيين الأوروبيين والعرب .
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