شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم السبت .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

بعد تصريحات مسيئة.. المسيري يتوجه إلى عمان فى زيارة غامضة https://www.elyamnelaraby.com/436541/ البحرين تكشف عن أدور الشر الإيرانية في اليمن والمنطقة https://www.elyamnelaraby.com/436552/ بن بريك: سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/436566/ "البحسني" يعقد اجتماعاً استثنائياً بقادات الأولوية والوحدات ورؤساء الشعب بالمنطقة الثانية https://www.elyamnelaraby.com/436573/ رصاص راجع في إب يتسبب بمقتل مواطن https://www.elyamnelaraby.com/436580/ صد هجوم حوثي في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/436587/ قيادة الساحل تسلم مركز الأطراف بعدن أجهزة مقدمة من الإمارات https://www.elyamnelaraby.com/436605/ المليشيا تثير رعب المواطنين بقصفها في الجاح في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/436617/ "البحسني" : جهود المؤسسة العسكرية ونجاحها هو نجاح للتنمية والبناء والتقدم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/436620/ Advertisements الجابري لــ "الخليج 365": المليشيات الحوثية أجبرت الأطفال لاعتناق فكرها المتطرف https://www.elyamnelaraby.com/436621/ قيادات إصلاحية بتعز تنهب أراضي وقف قيمتها تتجاوز 4 مليارات https://www.elyamnelaraby.com/436639/ قتلى وجرحى من الحوثيين خلال تحرير موقع في صرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/436652/ وكيل وزارة الزراعة والري يكشف حقيقة سرقة إعتماد مشروع وادي حسان بأبين https://www.elyamnelaraby.com/436654/ مسؤولون بتعز يصلون عدن لاستكمال بعض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/436671/ دبلوماسي يمني ينتقد السلطة المحلية في تعز والحديدة https://www.elyamnelaraby.com/436676/ فريق هندسي سعودي يصل عدن خلال أيام لإستكمال تأهيل المطار https://www.elyamnelaraby.com/436679/ #محاكمه_الارهابي_امجد_خالد .. مطلب جنوبي جديد إلى التحالف العربي https://www.elyamnelaraby.com/436683/ الجعدي : ستبقى هتافات الإخونج الهستيرية تردد هنا وهناك دون صدى https://www.elyamnelaraby.com/436696/ اليمنية تعلن موعد تسيير أولى رحلاتها إلى مطار الريان https://www.elyamnelaraby.com/436698/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم السبت .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.