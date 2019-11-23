شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمنية تعلن موعد تسيير أولى رحلاتها إلى مطار الريان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم السبت، عن موعد تسيير أولى رحلاتها الجوية إلى مطار الريان بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، عقب الإعلان مؤخرا عن استئناف نشاطه واستكمال كافة التجهيزات.

وقالت اليمنية على حسابها في الفيسبوك، "تعلن الخطوط الجوية اليمنية لكافة مسافريها ومحبيها عن تدشينها الاربعاء المقبل رحلة جديدة إلى مطار الريان بمدينة المكلا محافظة حضرموت". Advertisements واضافت : "وسيكون خط التشغيل برحلة تنطلق من مطار القاهرة وصولا الى مطار الريان - سيئون - سقطرى - سيئون - القاهرة". وقال الرئيس التنفيذي لليمنية الكابتن أحمد العلواني في تصريح خاص لعدن تايم ان استئناف رحلاتنا الى ومن مطار الريان الدولي سيبدأ ويأتي هذا الاعلان عقب الانتهاء من اعادة تأهيل مطار الريان الدولي والذي شمل بناء صالات جديدة وتزويدها بما تحتاج من اجهزة ومعدات بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة .

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