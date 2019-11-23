الجعدي : ستبقى هتافات الإخونج الهستيرية تردد هنا وهناك دون صدى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن هتافات الإخونج الهستيرية التي تستهدف المجلس تردد هنا وهناك دون صدى .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "سيستمر خصوم القضية الجنوبية في التنقيب عن (الشرفاء) لحمل القضية (بطريقتهم) ومن ثم يتم الإعتراف بها .!" .

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وأضاف "وسيبقى المجلس الإنتقالي الكابوس الذي يهد مضاجعهم ويقلق أوقات يقضتهم .. وستبقى هتافات الإخونج الهستيرية تتردد هنا و هناك دون صدى" .. مؤكداً أنه حتماً سينتصر شعبنا الجنوبي ويسترد حقه المنهوب .

وتعتبر تغريدة الجعدي رداً مباشراً على نشطاء الإصلاح الذين رفعوا من وتيرة إستهداف المجلس الإنتقالي الجنوبي بعد توقيع إتفاق الرياض الذي إعترف بالمجلس كقوة متواجدة على الأرض على الرغم من محاولات الإصلاح تهميشها .