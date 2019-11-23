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عدن - ياسمين التهامي - هاجم المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك جراء وصفه لبعض قيادات الجيش اليمني بالارهابي. وقال العقيلي في مقابلة تلفزيونية بثت على قناة سهيل التابعة للإصلاح بأن هاني بن بريك هو الارهابي وليس الجيش اليمني كما هو معروف بأن بريك قائد فصيل في انصار الشريعة حسب قوله. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : محلل سياسي سعودي يرد بهجوم عنيف على هاني بن بريك ويصفه بالارهابي جراء مطالبة الاخير بمحاكمة امجد خالد (فيديو) شاهد : محلل سياسي سعودي يرد بهجوم عنيف على هاني بن بريك ويصفه بالارهابي جراء مطالبة الاخير بمحاكمة امجد خالد (فيديو) اسعد خبر لعيدروس الزبيدي..العدو اللدود للمجلس الانتقالي والامارات .. وزير الداخلية الميسري يباغت الجميع ويترك الجنوب ويغادر الاراضي اليمنية الى هذه الدولة حافظ معياد .. يخرج عن صمته ويوجه دعوة لمجلس النواب ويذكر بما يجري في لبنان والعراق خطير جدآ .. مصدر طبي يكشف معلومات صادمة وخطيرة للغاية .. عن حالة انتفاخ المعدة (شاهد ) شاهد مايقرون الاخرون ------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements ودعا العقيلي الى ترك مثل هذه المسميات كون اليمن يوجه مخاطر محدقة وتهدد الجزيرة العربية ككل . واضاف العقيلي يجب ان تتحد كل القوى اليمنية لمواجهة التمدد الايراني في اليمن وترك كل النقاشات الجانبية حتي يتم تحرير وتأمين اليمن بشكل كامل. وجاءت تصريحات العقيلي عقب تغريدة نشرها هاني بن بريك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض. وتابع قائلا: قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض. وذيل بن بريك تغريدته بهشتاق #محاكمة_الارهابي_امجد_خالد الذي وصل عدن مساء الجمعة ضمن اللجنة العسكرية للإشراف على الملحق العسكري لاتفاق الرياض. متعلقات وزير سابق يكشف عن مفاجأة ستحدث باليمن خلال الأسابيع المقبلة حافظ معياد .. يخرج عن صمته ويوجه دعوة لمجلس النواب ويذكر بما يجري في لبنان والعراق الحوثيون يعلنون رسميا عن وضع مطار العاصمة صنعاء الدولي واستقباله للرحلات الدولية النائب عبده بشر يفتح النار على المشاط.. هناك حماية من الرئاسة لفاسدين؟ وترقيم العربيات بصنعاء لا يمكن السكوت عنه !

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