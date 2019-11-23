شكرا لمتابعة خبر عن النائب عبده بشر يفتح النار على المشاط.. هناك حماية من الرئاسة لفاسدين؟ وترقيم العربيات بصنعاء لا يمكن السكوت عنه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/11/23 الساعة 10:08 مساءً (سمابرس - متابعات) متعلقات وزير سابق يكشف عن مفاجأة ستحدث باليمن خلال الأسابيع المقبلة Advertisements حافظ معياد .. يخرج عن صمته ويوجه دعوة لمجلس النواب ويذكر بما يجري في لبنان والعراق محلل سياسي سعودي يرد بهجوم عنيف على هاني بن بريك ويصفه بالارهابي جراء مطالبة الاخير بمحاكمة امجد خالد (فيديو) الحوثيون يعلنون رسميا عن وضع مطار العاصمة صنعاء الدولي واستقباله للرحلات الدولية

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