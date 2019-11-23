وزير يمني : الحرب في اليمن ستتوقف خلال أسابيع

قال وزير الدولة السابق صلاح الصيادي ان الحرب في اليمن ستتوقف خلال اسابيع.

Advertisements

شبكة المحيط الإخبارية : متابعات

واشار الى ان مفاوضات سياسية بين السعودية والحوثيين قطعت الشوط الاكبر ولم يتبقى الخلاف الا حول نقطة واحدة.

واضاف بالقول:”خلال أسابيع قليلة .. اتفاق حوثي سعودي برعاية أمريكية لإيقاف الحرب في اليمن والخلافات طفيفه جداً تتركز بنقطه واحدة في طريقها للحل .. بقية التفاصيل في حينها ..!!!