شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : إشتباكات دامية في عدن وهجمات على مراكز الشرطه تسفر عن قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن شن مسلحون، مساء اليوم الخميس، هجوماً على مقر للشرطة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. شبكة المخيط الإخبارية : أفاد مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن، بأن مسلحين هاجموا بأسلحة رشاشة حراسة قسم شرطة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن. Advertisements وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، جرى نقله إلى مستشفى النقيب في مديرية المنصورة. الهجوم يأتي في ظل استنفار أمني للقوات اليمنية والسعودية في العاصمة المؤقتة عدن، منذ عودة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، وعدد من الوزراء، الاثنين الماضي، لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر الجاري. المصدر : وكالة سبوتنيك

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