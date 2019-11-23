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صنعاء - ياسمين الخيامي - مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية تفاجئ وزير الخارجية الاماراتي وتوقفه في الشارع وتوجه له هذا السؤال الخطير..لن تصدق كيف كانت ردة فعله وبماذا رد عليها (فيديو)

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