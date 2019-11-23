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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدورس الزبيدي رئيسا للجنوب..واتفاق وشيك بين السعودية والحوثيين يطيح بالرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر ووزير في الشرعية يحدد موعد الاتفاق ويكشف من يرعاه

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