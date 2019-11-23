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صنعاء - ياسمين الخيامي - 7 نواع من الاطعمة لا تقربها ولا تتناولها ابدا لأنها تجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على معاشرة زوجتك حتى لو كنت شاب



قد تظهر مشاكل الضعف الجنسي أو مشاكل الانتصاب لدى الرجال نظرًا لكبر سنّهم أو لأسباب صحية، ولكن في بعض الحالات حتّى الشباب يواجهون هذه المشكلة.

نمط الحياة والنظام الغذائي من أهم الأسباب التي تؤثر على الصحية الجنسية. فيمكن لبعض الأطعمة أن تؤثّر في شكل سلبي على صحة الرجل الجنسية وتسبب له العجز الجنسي. فألقي نظرةً معنا على أبرز الأطعمة التي تسبّب الضعف الجنسي لدى الرجال.

فالدورة الدموية في الأعضاء التناسلية يجب أن تكون مثالية لإحداث الانتصاب، وهذا يعني أنّ ﻿﻿من المهمّ تجنّب الأطعمة التي تعمل على منع تدفق الدم﻿﻿، وبالتالي تسبّب العجز الجنسي، والتي نعرضها لك فيما يلي.

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الأطعمة المصنعة﻿: وفقًا لخبراء الصحة، الأطعمة المصنّعة تحتوي على إضافات تسبّب ضعف الانتصاب والعجز الجنسي.

كل أنواع البطاطا﻿﻿: إن كنت تحب البطاطس المقلية وغيرها من الأنواع، فمن الأفضل تجنّبها لأنها قد تسدّ الشرايين. هذا الأمر يؤثر على الدورة الدموية وبالتالي يعزّز فرص عدم القدرة على الانتصاب.

الدهون﻿﻿: الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة ليست جيدة من أجل حياة جنسية صحية. فيستحسن الابتعاد عنها.

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الأطعمة السكرية﻿: يجب تجنّب الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرّر. وتشير الأبحاث إلى أن الرجال الذين لديهم هذه العادة في أكل الأطعمة الغنية بالسكر المكرّر لديهم مشاكل جنسية.

الصوديوم﻿﻿: يجب تجنّب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح. الصوديوم يمكن أن يهدّد الصحة الجنسية ويفاقم مشاكل الانتصاب.

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الأطعمة المجمدة﻿: هي مضرّة بالصحة وتحديدًا الصحة الجنسية فهي تؤثر على الانتصاب. يجب محاولة التمتع بالسلطة بدلاً من الأطعمة المجمّدة.

الأطعمة المعلبة﻿﻿: هي أيضًا من بين الأطعمة التي تسبّب العجز الجنسي. فاستمتع بالأغذية الطبيعية فهي صحية ومفيدة.