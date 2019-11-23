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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول سعودي كبير يباغت الجميع ويكشف موقف هيئة السياحة من السماح بالمشروبات الروحية ( الخمور ) واغلاق المحلات والاسواق التجارية وقت الصلاة

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