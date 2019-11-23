تعز: حملة أمنية تلقي القبض على "ضابط" حاول تهريب سجائر خارج المدينة

تمكنت حملة أمنية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على ضابط في الجيش الوطني بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ" يمن شباب نت"، إن حملة أمنية تمكنت من القبض على ماجد الأعرج (قائد كتيبه في اللواء 170 دفاع جوي) بعد قيامه بقطع خط الضباب (المنفذ الغربي الوحيد للمدينة)، ومحاولته تهريب سجائر إلى خارج المدينة.
وأشار المصدر إلى أن الحملة الأمنية شاركت فيها كافة الوحدات العسكرية والأمنية بتوجيه من قيادة المحور.
ووفق المصدر، أن الحملة أودعت "الأعرج" السجن المركزي.
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